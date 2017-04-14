Политика

10:56 14.04.2017

"Оппоблок" и "Видродження" хотят, чтобы Рада работала 24-28 апреля

Фракция "Оппозиционный блок" и группа "Видродження" предлагают председателю Верховной Рады Андрею Парубию поставить на голосование постановление о проведении пленарных заседаний парламента с 24 по 28 апреля.

"Мы никогда не переносили пленарные заседания из-за того, что наши коллеги уезжали на иностранные форумы. Мы сейчас должны работать в этом зале, поэтому мы требуем поставить сейчас на голосование проект постановления №6331 об изменении в календарном плане и чтобы с 24 по 28 апреля Верховная Рада работала в пленарном режиме", - заявил народный депутат Нестор Шуфрич (фракция "Оппозиционный блок") на заседании Верховной Рады в пятницу.

Согласно календарному плану, Верховная Рада в пленарном режиме будет работать 16-19 мая.

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