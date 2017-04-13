Рада одобрила увольнение Билоуса с должности Главы фонда госимущества

Верховная Рада Украины одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее постановление проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

В ходе обсуждения представители некоторых фракций высказались за то, что И.Билоусу следовало бы отчитаться в парламенте о своей деятельности на посту главы ФГИ.

Как сообщалось, И.Билоус заявил о намерении уйти в отставку 10 апреля. "Для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу", – отметил он.

Верховная Рада утвердила И.Билоуса главой ФГИ 19 мая 2015 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу с момента ее создания в июне 2014 года до 24 февраля 2015 года, а ранее непродолжительное время занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

До перехода на госслужбу И.Билоус был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренессанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы, содиректором киевского регионального офиса. Ранее с 2005 года работал в инвестиционном банке UBS, где возглавлял украинский бизнес, а до этого – в SARS Capital - киевской инвестиционной компании, специализирующейся на сделках M&A.

Премьер-министр Владимир Гройсман после провала приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) в конце прошлого года неоднократно резко критиковал главу ФГИ, предлагая ему и всему руководству Фонда подать в отставку.

Поступления от приватизации госимущества в общий фонд госбюджета Украины в 2016 году составили 188,92 млн грн, или 1,1% от утвержденного в госбюджете плана в 17,1 млрд грн.

Одновременно Фонду удалось на 67,2% перевыполнить план доходов от аренды государственного имущества - в госбюджет было перечислено 1,028 млрд грн при заложенных 615 млн грн.

Согласно закону Украины "О Фонде государственного имущества Украины", глава Фонда госимущества назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады Украины.