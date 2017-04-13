Политика

18:13 13.04.2017

Рада вернула помощь на оздоровление детям, эвакуированным или утратившим родителя вследствие Чернобыльской катастрофы

Верховная Рада Украины восстановила выплату ежегодной помощи на оздоровление детям, утратившим одного из родителей вследствие Чернобыльской катастрофы, и эвакуированным в 1986 году.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон (№5297) "О внесении изменений в ст.48 закона о статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" проголосовали 273 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Принятым законом народные депутаты расширили перечень тех, кому выплачивается ежегодная помощь на оздоровление. Теперь такие выплаты будут получать дети, утратившие вследствие Чернобыльской катастрофы одного из родителей, а также эвакуированные из Зоны отчуждения в 1986 году.

В то же время в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эти категории ранее имели право на указанную выше помощь, однако вследствие внесения изменений в закон произошла "техническая ошибка", и их исключили из этого перечня.

"Предлагается восстановить право детей, которые утратили вследствие Чернобыльской катастрофы одного из родителей, и эвакуированных из зоны отчуждения в 1986 году, на получение ежегодной помощи на оздоровление согласно статье 48 закона", - говорится в пояснительной записке.

ВАЖНОЕ

Рада одобрила увольнение Билоуса с должности Главы фонда госимущества

Группа нардепов обещает прибегнуть к акциям, если Рада не рассмотрит законопроект о выборах по открытым спискам

Визит Тиллерсона подтвердил невозможность сотрудничества с РФ на основании доверия – Климкин

Тимошенко называет правительственный законопроект "О рынке электроэнергии" коррупционным

Украина обеспечит равные возможности для участников "Евровидения", но они должны уважать закон - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада узаконила частную детективную деятельность в Украине

"Батькивщина" подала в ЦИК заявку на проведение 19 апреля сборов группы для организации референдума о запрете продажи с/х земли

Парубий предлагает спикерам парламентов стран Балто-Черноморского региона присоединиться к обращению об угрозе РФ

Рада ратифицировала межправительственное соглашение с Израилем о совместном кинопроизводстве

Комитет Рады отклонил законопроект об оккупированных территориях

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА