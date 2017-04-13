Рада вернула помощь на оздоровление детям, эвакуированным или утратившим родителя вследствие Чернобыльской катастрофы

Верховная Рада Украины восстановила выплату ежегодной помощи на оздоровление детям, утратившим одного из родителей вследствие Чернобыльской катастрофы, и эвакуированным в 1986 году.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон (№5297) "О внесении изменений в ст.48 закона о статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" проголосовали 273 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Принятым законом народные депутаты расширили перечень тех, кому выплачивается ежегодная помощь на оздоровление. Теперь такие выплаты будут получать дети, утратившие вследствие Чернобыльской катастрофы одного из родителей, а также эвакуированные из Зоны отчуждения в 1986 году.

В то же время в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эти категории ранее имели право на указанную выше помощь, однако вследствие внесения изменений в закон произошла "техническая ошибка", и их исключили из этого перечня.

"Предлагается восстановить право детей, которые утратили вследствие Чернобыльской катастрофы одного из родителей, и эвакуированных из зоны отчуждения в 1986 году, на получение ежегодной помощи на оздоровление согласно статье 48 закона", - говорится в пояснительной записке.