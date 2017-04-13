Политика

16:42 13.04.2017

"Батькивщина" подала в ЦИК заявку на проведение 19 апреля сборов группы для организации референдума о запрете продажи с/х земли

Всеукраинское объединение "Батькивщина" подало в Центральную избирательную комиссию заявку по проведению 19 апреля сборов инициативной группы для запуска организации всеукраинского референдума о запрете продажи земли сельскохозяйственного назначения.

"Мы назначили на 19 апреля сборы инициативной группы, которая будет иметь право подходить к людям и просить поставить подписи за проведение референдума. По закону Украины необходимо, чтобы такие инициативные сборы объединяли не менее 2 тыс. человек, которые готовы заниматься сбором подписей. Но мы решили вместе со Всеукраинской ассоциацией фермеров собрать до 10 тыс. людей в такую инициативную группу", - сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко журналистам в четверг после посещения ЦИК.

Она указала, что для легитимности таких сборов необходимо, чтобы на них присутствовал представитель Центризбиркома, поэтому в ЦИК была подана соответствующая заявка.

"Мы знаем, что будет огромное противодействие, что этому референдуму президент Порошенко, его силовые структуры, его суды будут препятствовать всеми возможными способами. И вообще, закон о проведении всеукраинского референдума принят такой, что для его выполнения необходимо быть какими-то волшебниками", - отметила Ю.Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" указала, что есть более простой путь организации такого референдума, но для этого нужна инициатива президента.

Как сообщалось, 7 апреля Ю.Тимошенко заявила, что ВО "Батькивщина" начинает кампанию по подготовке к всеукраинскому референдуму относительно продажи сельскохозяйственной земли. По ее словам, "вопрос продажи или не продажи земли" должен решать только украинский народ и только на референдуме.

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