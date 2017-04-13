Парубий предлагает спикерам парламентов стран Балто-Черноморского региона присоединиться к обращению об угрозе РФ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает руководителям парламентов стран Балто-Черноморского региона присоединиться к обращению спикеров Украины, Литвы и Польши к США и Европарламенту об угрозе со стороны Российской Федерации.

"Мы на межпарламентской ассамблее решили идти маленькими шагами, совместно подготовили обращение председателей парламентов (Украины, Литвы и Польши – ИФ) к Соединенным Штатам Америки и к Европарламенту, которое касается угрозы России в регионе", - сказал А.Парубий в ходе встречи с послами и представителями посольств стран Балто-Черноморского региона.

Спикер парламента предложил участникам встречи обсудить данное обращение. "Вы тоже можете обсудить это письмо. Мы передадим вам проект этого документа", - сказал он.

А.Парубий отметил, что после дискуссии представители парламентов стран Балто-Черноморского региона могут поставить под этим обращением свои подписи.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во встрече принимали участие посол Эстонии в Украине Гердт Антсу, посол Литвы Марюс Януконис, посол Польши Ян Пекло, посол Румынии Кристиан-Леон Цуркану и представители посольств Украине Грузии и Латвии.