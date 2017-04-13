Политика

15:20 13.04.2017

Рада ратифицировала межправительственное соглашение с Израилем о совместном кинопроизводстве

Верховная Рада ратифицировала соглашение о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографа между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в поддержку соответствующего законопроекта №0143 о ратификации на пленарном заседании парламента в четверг проголосовал 271 народный депутат.

Данное соглашение было подписано в Иерусалиме 22 декабря 2015 года и предусматривает, что правительства двух стран будут поощрять совместно кинопроизводство Израиля и Украины. Соглашение предусматривает создание совместной кинематографической комиссии из числа представителей компетентных органов двух стран и экспертов.

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