Политика

14:48 13.04.2017

Группа нардепов обещает прибегнуть к акциям, если Рада не рассмотрит законопроект о выборах по открытым спискам

Группа народных депутатов потребовали вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины ряд законопроектов относительно политической реформы, в противном случае намерены прибегнуть к "акциям прямого действия".

"Сегодня фракции "Самопомич", "Батькивщина", группа ВО "Свобода", представители политической партии "ДемАльянс", политической партии "Демократический контроль", группы "Решительных граждан", гражданского движения "Хвыля", партии "Воля" делают заявление", - сказал внефракционный народный депутат Виктор Чумак с трибуны парламента в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты из вышеуказанных политических сил заняли место вокруг парламентской трибуны в поддержку речи В.Чумака.

Народный депутат напомнил, что накануне предыдущих парламентских выборов политические партии обещали провести политическую реформу.

"Уважаемый Андрей Владимирович (председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий – ИФ), мы категорически просим вас вынести все эти законопроекты на рассмотрение Верховной Рады не позднее следующей пленарной недели в мае месяце. В противном случае все мы за собой оставляем право на акции прямого действия", - заявил В.Чумак.

Он пояснил, что речь идет о законопроектах о выборах народных депутатов по открытым спискам (№1068, 1068-1, 1068-2), о временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела об устранении президента Украины с должности в порядке импичмента (№2278), проекте закона о временных следственных комиссиях, о внесении изменений в Конституцию в части лишения неприкосновенности народных депутатов и судей (№1776).

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