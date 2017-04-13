Комитет Рады отклонил законопроект об оккупированных территориях

Парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления отклонил законопроект №3593-д "О временно оккупированной территории Украины", сообщается на официальном сайте Всеукраинского объединения "Самопомич".

"К сожалению, на заседании комитета законопроект о временно оккупированной территории был отклонен. При этом я не услышал ни одного замечания по сути доработанного рабочей группой документа", - заявил председатель рабочей группы по подготовке законопроекта, народный депутат фракции "Самопомич" Любомир Зубач.

По его словам, члены комитета, народные депутаты из фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", придумали формальные причины: "не успели ознакомиться", "не понимаем текст, который рассматривается", "законопроект нужно перерегистрировать".

Л.Зубач пообещал, что в ближайшее время в Верховной Раде будет зарегистрирована новая редакция законопроекта.