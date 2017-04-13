Рада отклонила предложенные профильными комитетами кандидатуры в номинационную комиссию по отбору членов НКРЭКУ

Верховная Рада отклонила проекты постановлений о назначении Константина Запайщикова и Юрия Шульги членами номинационной комиссии по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В ходе голосования одно из постановлений набрало необходимые голоса, но из-за неперсонального голосования решение оказалось неправомочным. При повторной попытке голосования нужного количества голосов уже не набралось.

Как сообщалось, К.Запайщикова был отобран комитетом Рады по ТЭК, Ю.Шульга – комитетом Рады по ЖКХ.

К.Запайщиков является главой совета Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), Ю.Шульга в 2001-2004 гг. возглавлял Государственное агентство по энергоэффективности.

Ранее Рада приняла закон "О НКРЭКУ", предусматривающий ротацию всех членов регулятора.