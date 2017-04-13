Реформаторство Кабмина Гройсмана в 2017г пройдет проверку реформами пенсий, земли, здравоохранения, ГФС и приватизацией – мнение

Кабинету министров Владимира Гройсмана за год работы удалось вплотную приблизиться к началу крупных важных реформ – рынка сельхозземель, пенсионной системы и здравоохранения, Государственной фискальной службы, приватизации и корпоративного управления, успех их реализации покажет настоящий реформаторский потенциал этого правительства, считает исполнительный директор Центра экономической стратегии, член Совета РПР Глеб Вышлинский.

"Если сравнивать по индексу реформ iMoRe от VoxUkraine, то у правительства Арсения Яценюка средний индекс вроде бы был выше, однако правительство Владимира Гройсмана подготовило много очень больших важных реформ - пенсионную, земельную, здравоохранения…", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Относительно структуры реформ Г.Вышлинский отметил, что у обоих правительств она была очень разная.

"Если правительство Яценюка в большей степени фокусировалось на борьбе с коррупцией на крупных госпредприятиях - "Нафтогазе", назначении менеджеров "Укрпочты", "Укрзализныци", то правительству Гройсмана я бы, скорее, поставил в плюс запуск зачистки ГФС, которая при прошлом правительстве жила своей жизнью", – указал эксперт.

Он также отметил, что В.Гройсман начал существенно реформировать систему принятия решений в правительстве, тогда как А.Яценюк фактически сохранял прежнюю систему ручного управления.

"Изменились и стали более правильными процедуры, решения стали двигаться быстрее, есть планы действительно увеличить эффективность Кабмина путем разгрузки его от всяческих мелких решений", – считает Г.Вышлинский.

Он напомнил, что сделать это предполагалось еще более 15 лет назад, когда были запущены правительственные комитеты, которые вместе с Кабмином должны были стать местами, где обсуждается государственная политика, принимаются обоснованные решения, "а не просто штампуется то, что премьер-министр лично считает нужным".

"Это в целом имеет достаточно большой потенциал, чтобы улучшить качество экономической политики", – подчеркнул директор Центра экономической стратегии.

Говоря о вызвавшем много споров повышении минимальной заработной платы, он высказал мнение, что это реформа, результаты которой нужно будет оценивать по фактическим показателям – насколько она помогла детенизации.

В то же время однозначным успехом и примером критического лидерства В.Гройсмана эксперт назвал начинаемую реформу здравоохранения, которую премьер лично лоббировал, несмотря на жесточайший конфликт между министерством и профильным комитетом парламента.

"Это действительно очень важная реформа: Украина вместе с Азербайджаном оставалась одной из двух стран бывшего ССР, где продолжала функционировать старая система финансирования медучреждений", – пояснил Г.Вышлинский.

По его словам, во второй год своей работы правительство столкнется с вызовом обеспечения реализации медицинской и других подготовленных реформ в сложных внешних условиях.

Эксперт, в частности, указал на пенсионную реформу.

"Модель, которая просачивается по капельке, выглядит как справедливая, поскольку возможность раньше выходить на пенсию получат те, кто честно вносил деньги в Пенсионный фонд в последние 15 лет. Это может дать достаточный толчок для детенизации: люди увидят, что ЕСВ на их зарплаты реально влияет на их пенсии, тогда как сейчас у людей в голове это связь разорвана", – считает директор Центра экономической стратегии.

В отношении земельной реформы Г.Вышлинский выразил мнение, что проговариваемый правительством формат – продажа только между физлицам-резидентами в ограниченном объеме - может получить одобрение в парламенте.

"Думаю, что он пройдет, потому что важны деньги МВФ и потому что политически достаточно сложно будет оппонентам пояснить, почему один украинец не имеет права продать другому землю в пределах 200 га", – пояснил эксперт.

Он считает, что такой вариант реформы не решает проблему привлечения инвестиций в полном объеме: "Может идти речь о развитии фермерского бизнеса, возможно, специализированного – органического, фруктового… Но это не решит проблему повышения урожайности в тех крупных холдингах, которые ощущают в себе силу работать с полноценной куплей-продажей земли".

По мнению директора Центра экономической стратегии, далее может быть два варианта развития: политическое решение сделать Украину страной фермеров и формировать средний класс на земле, жертвуя экономической эффективностью сельского хозяйства, или продолжить эту реформу в направлении расширения рынка земли для более крупных участников.

"В этом году я в наибольшей степени также слежу за тем, что будет с приватизацией и продолжением реформы корпоративного управления, поскольку это очень хороший маркер желания ликвидировать или сохранить источники политической коррупции", – добавил также Г.Вышлинский.

Помимо этого, он отметил, что ситуация с реформированием ГФС достаточно подвешенная, и ее развитие во многом будет зависеть от готовности поставить там нормальную команду, которая будет заниматься не канализацией потоков, а наведением порядка и реформирование службы.

"Такое реформирование просится даже с только технологической точки зрения – убрать районные инспекции, перевести все в электронную форму, сосредоточиться на риск–анализе крупных плательщиков налогов. Здесь очень важными будут кадровые решения, так как ситуация в Минздраве хорошо показывает важность этого фактора – пока не пришла Уляна Супрун, реформа не шла", – пояснил директор Центра экономической стратегии.