Политика

13:42 13.04.2017

Президент обратится с посланием к Раде в сентябре

Президент Украины Петр Порошенко обратится с ежегодным посланием к Верховной Раде в сентябре 2017 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в администрации президента.

"Послание планируется на осень, сентябрь", - рассказал собеседник агентства.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что в администрации президента Украины готовят ежегодное послание главы государства к Верховной Раде, оно отчасти будет основываться на анализе работы правительства

"Оно (послание – ИФ) готовится", - сказала И.Луценко, пояснив при этом, что в администрации президента хотят проанализировать работу правительства в части того, как реализуются реформы, инициированные в том числе президентом Украины.

"Его ежегодное послание будет сформировано, частично посвящено тому, как воплощаются реформы, инициированные на совете реформ президента", - сказала представитель президента.

Предыдущее послание П.Порошенко к Раде было в сентябре 2016 года.

Регламент Верховной Рады предусматривает, что парламент заслушивает ежегодные послания президента о внутреннем и внешнем положении страны. В соответствии со ст.167, ежегодное послание главы государства оглашается до 31 марта.

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