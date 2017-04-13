Необходимость декларирования для активистов ослабит гражданское общество - эксперт

В Transparency International Украина уверены, что последние правки в закон о противодействии коррупции, касающиеся необходимости декларирования гражданскими активистами доходов и активов, направлены на ослабление гражданского общества, а также не исключают проверок отдельных активистов.

"К сожалению, власть рассматривает общественность как оппонентов, как врагов... Последние правки Порошенко-Черновол направлены на то, чтобы существенно ослабить гражданское общество", - сказал эксперт Transparency International Украина Александр Калитенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он также выразил мнение, что можно ожидать проверок отдельных активистов борьбы с коррупцией в связи с необходимостью декларирования доходов и активов.

"Государственная политика не является эффективной в сфере предотвращения коррупции, поэтому общественность могла бы присоединиться к тому, чтобы наша антикоррупционная реформа стала более мощной. К сожалению, привлечение общественности к мониторингу антикоррупционной реформы в прошлые годы было недостаточным", - отметил эксперт.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 268 голосами одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

27 марта стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал изменения в законодательство об электронном декларировании и передал его на подпись президенту.

В тот же день президент Украины П.Порошенко сообщил, что проведет консультации в администрации президента по поводу принятых парламентом изменений в законодательство относительно е-декларирования.

Закон был опубликован в газете "Голос Украины" 29 марта и, соответственно, вступил в силу 30 марта.

Этим законом продлен до 1 мая 2017 года срок подачи е-декларации для лиц, которые подают такую декларацию впервые.