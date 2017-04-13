Рада отменила среднемесячный доход как условие для предоставления льгот семьям погибших участников войны

Верховная Рада Украины отменила среднемесячный доход как условие для предоставления ряда льгот семьям погибших участников войны, а также отменила льготный ремонт домов и квартир для семей погибших участников АТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", закон №5713 о внесении изменений в ст.15 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты о предоставлении членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи за основу и в целом поддержали 269 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Данным законом народные депутаты исключили положение закона, согласно которому ряд льгот членам семей погибших военнослужащих предоставляется при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величину дохода, который дает право на налоговую социальную льготу порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Речь идет о таких льготах для семей ветеранов, как бесплатное получение лекарств, зубопротезирование, 50%-я скидка платы за пользование жильем, 50%-я скидка на коммунальные услуги, скидка 50% на топливо для проживающих в домах без централизованного отопления, а также льготы на пользование услугами связи и на установку квартирных телефонов.

Вместе с тем принятым законом установили, что на семьи погибших участников АТО не будут получать льготу в виде внеочередного бесплатного капитального ремонта собственных жилых домов и первоочередный текущий ремонт домов и квартир.