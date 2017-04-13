Политика

11:43 13.04.2017

Смещение Асада не является приоритетом США – Трамп

США не намерены настаивать на смещении президента Сирии Башара Асада, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете "Уолл-стрит джорнэл".

"Я думаю, то, что он (Б.Асад - ИФ) сделал, это грубое нарушение (закона - ИФ), и мы это подчеркнули... Но стали бы мы настаивать на этом (смещении Б.Асада с власти - ИФ)? Нет. Я думаю, что это так или иначе произойдет в определенный момент ", - заявил Д.Трамп.

"У нас есть другие битвы, битвы, которые важнее для нашей нации и нам не нужен этот зыбучий песок", - добавил Д.Трамп, обсуждая возможное вмешательство США во внутреннюю политику Сирии.

Президент США также заявил, что не стал бы называть невозможным мир в Сирии с президентом Б.Асадом у власти.

"Я думаю, что это (мир в Сирии с Б.Асадом у власти - ИФ) сложно представить, но я не стал бы говорить, что это невозможно", - заявил он.

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