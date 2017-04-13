Политика

11:26 13.04.2017

Тимошенко называет правительственный законопроект "О рынке электроэнергии" коррупционным

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о коррупционной составляющей в правительственном законопроекте №4493 "О рынке электрической энергии Украины".

"К рынку это не имеет никакого отношения, это грубо лоббистский коррупционный закон, который забирает у украинцев дешевые атомную и гидроэнергию... Будут введены специальные посредники, которые будут покупать у государства дешевую атомную и гидроэлектроэнергию, а продавать вам будут втридорога", - сказала Ю.Тимошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

По ее словам, фракция "Батькивщина" сделает все, чтобы этот законопроект не был принят. При этом Ю.Тимошенко отметила, что в зале достигнут консенсус по этому закону и его намерены поддержать фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия" и "Самопомич".

"Я не удивлена, что за этот закон будет голосовать "БПП" и "Народный фронт", или "Радикальная партия". Я удивлена, что за него проголосует "Самопомич", - отметила Ю.Тимошенко.

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