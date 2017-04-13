Политика

11:26 13.04.2017

Рада поддержала возможность присвоения "Героя Украины" посмертно иностранцам, награжденным орденом "Небесной сотни"

Верховная Рада поддержала внесения изменений в заключительные положения закона Украины "О государственных наградах", согласно которым разрешила в исключительных случаях посмертно присваивать звание "Героя Украины" иностранцам.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в поддержку соответствующего законопроекта №6174 "О внесении изменений в раздел 5 "Заключительные положения" закона Украины "О государственных наградах" о присвоении звания "Герой Украины" в четверг за основу и в целом проголосовали 235 народных депутатов.

Согласно принятому закону, звание "Герой Украины" может быть присвоено как исключение посмертно иностранцу, награжденному орденом "Героев небесной сотни" за выдающийся геройский поступок, связанный с отстаиванием конституционных основ демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 – февраля 2014 года).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно ст.6 закона Украины "О государственных наградах" звание "Герой Украины" присваивается исключительно гражданам Украины за совершение выдающегося, геройского поступка либо выдающегося трудового достижения.

Принятый парламентом закон был внесен президентом Украины.

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