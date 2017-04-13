Антикоррупционная стратегия в Украине реализована только на 60% - эксперты

Эксперты Центра политико-правовых реформ (ЦППР) констатировали недостаточно эффективную деятельность по реализации антикоррупционных программ.

Согласно выводам по оценке эффективности ведения государственной антикоррупционной политики, общий уровень реализации мероприятий Антикоррупционной стратегии на 2014-2017 гг. и Государственной программы по реализации Антикоррупционной стратегии на 2015-2017 гг. не превышает 60%.

По словам эксперта ЦППР Дмитрия Калмыкова, стратегия, состоящая из 44 антикоррупционных пунктов, выполнена вовремя только 20%.

Кроме того, эксперты отмечают отсутствие институционной системы противодействия коррупции. "Нет адекватного перечня коррупционных преступлений", - уточнил директор по научному развитию ЦППР Николай Хавронюк на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он также подчеркнул низкую эффективность работы Национального антикоррупционного бюро Украины. "Что касается деятельности специально созданного для борьбы с коррупцией НАБУ, то его детективами в 2016 году направлено в суд только 69 уголовных производств", - резюмировал эксперт.