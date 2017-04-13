Украина обеспечит равные возможности для участников "Евровидения", но они должны уважать закон - МИД

Украина обеспечит равные возможности для всех участников песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве, заявляют в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина обеспечит равные возможности для всех участников конкурса. Главное условие – уважение к законодательству Украины", - сообщается в микроблоге МИД Украины в соцсети Twitter в четверг.

"Именно из-за нарушения законодательства Украины конкурсантке от России Ю.Самойловой был запрещен въезд на территорию нашего государства", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 певицу Ю.Самойлову с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Ю.Самойловой как незаконно посетившей оккупированный РФ Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В Европейском вещательном союзе (EBU) выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.

23 марта EBU предложил участвовать Ю.Самойловой в конкурсе Евровидение по видеомосту. Но Первый канал отклонил предложение EBU о дистанционном участии Ю.Самойловой, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.