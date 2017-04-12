Климкин: Неотъемлемым элементом развития транспортных сетей между странами ЕС и "Восточного партнерства" должна стать гарантия безопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает важность развития транспортных сетей между странами Евросоюза и "Восточного партнерства" и гарантии их безопасности, политически мотивированные проекты, по его мнению, недопустимы.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе пленарного заседания на тему развития транспортных сетей между странами ЕС и "Восточного партнерства" в Варшаве министр отметил, что вопросы развития сообщений (interconnectivity) следует рассматривать в более широком контексте, так как это не только вопрос транспорта, но и поставок энергоносителей и обеспечения энергетической безопасности, осуществления эффективного совместного пограничного и таможенного контроля, либерализации визового режима, а также отмены платы за роуминг.

П.Климкин также заявил, что неотъемлемым элементом развития сообщений должно стать обеспечение их безопасности. В этом контексте он обратил внимание на действия РФ, направленные на блокирование транзита украинских товаров в страны Азии, и отметил недопустимость реализации политически мотивированных проектов, в частности "Северного потока-2".

Глава МИД подчеркнул необходимость обеспечения прагматического подхода к реализации инициативы "Восточного партнерства", укрепления солидарности и максимального привлечения ЕС к решению общих задач.

Кроме того, во время встречи министров иностранных дел стран Вышеградской группы, "Восточного партнерства" и некоторых стран ЕС П.Климкин сказал: "Деятельность в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство" должна быть направлена на достижение конкретных практических результатов, которые были бы понятны и очевидны для рядовых граждан".

По информации МИД, участники встречи уделили значительное внимание подготовке саммита "Восточного партнерства", который планируется провести осенью этого года в Брюсселе.