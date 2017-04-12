Каждый пятый законопроект Кабмина становится законом, правительственные инициативы поддерживает оппозиция – КИУ

В Верховной Раде Украины законопроекты, инициированные Кабинетом министров Владимира Гройсмана, получают наибольшую поддержку от фракций "Народного фронта" (в среднем "за" голосовали 79% депутатов фракции) и "Блока Петра Порошенко" (в среднем – 73%), свидетельствуют данные исследования Комитета избирателей Украины.

Также за правительственные законопроекты голосовали 65% депутатов из фракции "Самопомич", 60% - Радикальной партии и 50% - "Батькивщины".

Генеральный директор КИУ Алексей Кошель указал, что меньше поддерживали законопроекты Кабмина депутаты группы "Видродження" и фракции "Оппозиционного блока" (27% и 19% депутатов соответственно). Депутаты "Оппоблока" не дали ни одного голоса за 26 принятых правительственных законов из 49.

"Отдельные фракции Рады фактически ведут двойную игру. К примеру, руководство "Батькивщины" активно критикует правительство Гройсмана и даже инициировало его отставку, но при этом половина фракции стабильно поддерживает правительственные законопроекты. Результаты голосований также опровергают миф о так называемой "олигархической коалиции". Лишь 27% депутатов группы "Видродження" и 36% "Воли народа" поддерживали принятые правительственные законопроекты", - отметил А.Кошель на пресс-конференции в среду в Киеве.

Исследование показало, что каждый пятый правительственный законопроект становится законом. Из 261 законопроекта, внесенного в парламент правительством В.Гройсмана с апреля 2016 по март 2017 года, 50 было принято в целом (19%), еще 16 законопроектов были приняты в первом чтении.

При этом у предыдущего Кабмина, возглавляемого Арсением Яценюком, были более высокие показатели поддержки со стороны парламента – из 417 законопроектов 152 были приняты в целом (36%). Еще 15 были приняты в первом чтении.

Исследование КИУ об успешности сотрудничества правительства с Верховной Радой было проведено с апреля 2016 года по март 2017 года.