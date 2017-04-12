Каждая 20-я новость в региональных СМИ востока и юга Украины – заказная, почти каждая пятая касается криминала

Большая часть (17%) новостей в региональных медиа юга и востока Украины касаются криминала, несчастных случаев, ДТП и др. а каждая двадцатая новость – "джинса".

Согласно данным мониторинга региональных СМИ южных и восточных областей Украины, проведенного экспертами Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы повышения уверенности (UCBI) в январе-феврале 2017 года, почти каждая пятая новость касается криминала, чуть менее 15% посвящены местной политике, 10% - местным культурным событиям, по 7% - экономические и спортивные новости, и только по 5% - новости государственной политике и здравоохранения.

Новостям о жизни на оккупированных территориях посвящено 0,5% новостного контента региональных СМИ.

Вместе с тем эксперты отмечают, что 5% новостей содержат признаки заказных материалов. Наибольшее количество "джинсы" зафиксировано в Днепре (9%) и Николаеве (7%), а наименьшее количество - в СМИ Харькова и Херсона (по 2%). Большинство "джинсы" было опубликовано на заказ политических партий или отдельных политиков.

Мониторинг был проведен в местных СМИ (Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Краматорск и Мариуполь, Северодонецк) восьми областей юга и востока Украины. В каждом регионе анализировали новости в популярных СМИ: четырех интернет-изданиях, трех газетах и двух телеканалах. Всего было проанализировано 161 медиа, было обработано 2612 материалов печатных СМИ, 4692 материала интернет-СМИ, 650 материалов телеканалов.

В свою очередь данные социологического опроса, проведенного компанией GfK по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы повышения уверенности (UCBI) и USAID, свидетельствует о том, что только 8% респондентов замечали "джинсу" на местных телеканалах, 9% - на сайтах интернет-изданий, 4% - на радио и 6% - в печатных СМИ своего региона.

Опрос был проведен в январе-марте 2017 года в восьми областях востока и юга Украины (Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, территории Донецкой и Луганской обл., которые контролируются правительством Украины). Всего опрошено 15103 респондентов. Теоретичная погрешность всей выборки не превышает 1% и 2,5% для каждой области с вероятностью 0,95.