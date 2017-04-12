Политика

14:38 12.04.2017

Профильный комитет Рады в среду рассмотрит законопроект о рынке э/э, в четверг документ вынесут в сессионный зал

Профильный парламентский комитет рассмотрит законопроект о рынке электроэнергии на своем заседании в среду, в сессионный зал инициативу вынесут в четверг, сообщил первый замглавы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский (фракция БПП).

"Сегодня на заседании комитета, а завтра в зале украинского парламента должен рассматриваться закон о рынке электрической энергии", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Кроме того, он подчеркнул, что необходимо безотлагательно запустить процесс ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Мы сегодня планируем рассмотреть кандидатуру от комитета топлива и энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Было бы правильно, если бы это постановление завтра проголосовали в Верховной Раде и в Украине запустили… процесс определения кандидатур на членов независимого регулятора", - сказал А.Домбровский.

В свою очередь член этого же комитета, народный депутат из фракции "Самопомич" Лев Пидлисецкий отметил, что в четверг должен быть принят закон о рынке электроэнергии.

"Если мы не примем в апреле, а завтра (для этого – ИФ) последний день, у нас образуется правовой вакуум функционирования рынка, а это касается не только участников рынка, но и каждого потребителя", - сказал народный депутат.

В то же время, как говорится в сообщении пресс-службы фракции "Самопомич", в среду на заседании комитета строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства будут рассматриваться кандидатуры на членов номинационной комиссии НКРЭКУ.

"Самопомич" настаивает, чтобы комитет не предлагал парламенту единую кандидатуру, а все-таки проголосовал за каждого кандидата путем рейтингового голосования и предложил Раде как минимум двух кандидатов, что бы все депутаты могли определиться", - сказано в сообщении.

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