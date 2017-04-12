Политика

14:20 12.04.2017

Климкин намерен посетить Грузию в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе подтвердил готовность посетить Грузию в ближайшее время.

Как сообщила в среду пресс-служба МИД Украины, П.Климкин и М.Джанелидзе в ходе встречи в Варшаве (Польша) сверили позиции относительно дальнейшего развития проекта ЕС "Восточное партнерство", а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Министр иностранных дел Украины подтвердил готовность посетить Грузию в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Также П.Климкин и М.Джанелидзе осудили агрессивную политику Российской Федерации, которая грубо нарушает международное право и создает угрозы международной безопасности.

"Стороны подтвердили приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - сказано в сообщении МИД.

На 22 июля приходится 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией.

ВАЖНОЕ

Каждый пятый законопроект Кабмина становится законом, правительственные инициативы поддерживает оппозиция – КИУ

Каждая 20-я новость в региональных СМИ востока и юга Украины – заказная, почти каждая пятая касается криминала

Бурбак требует от Парубия включить в повестку Рады законопроект о введении виз для граждан РФ

Украина будет бойкотировать Ассамблею МПС в Петербурге – А.Порошенко

Рада отклонила законопроект о Конституционном суде

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет Рады в среду рассмотрит законопроект о рынке э/э, в четверг документ вынесут в сессионный зал

Саакашвили инициирует сооружение стены, чтобы отгородиться от оккупированной части Донбасса

Харьковский апелляционный админсуд оставил в силе решение о лишении российского сенатора Шишкина звания почетного гражданина города

Сессия горсовета Днепра не началась из-за "баталий" в зале и отсутствия кворума

Могерини приедет в Москву 24 апреля обсуждать отношения РФ-ЕС, Украину, Сирию, Ливию, Ирак

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog4606.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА