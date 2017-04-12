Климкин намерен посетить Грузию в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе подтвердил готовность посетить Грузию в ближайшее время.

Как сообщила в среду пресс-служба МИД Украины, П.Климкин и М.Джанелидзе в ходе встречи в Варшаве (Польша) сверили позиции относительно дальнейшего развития проекта ЕС "Восточное партнерство", а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Министр иностранных дел Украины подтвердил готовность посетить Грузию в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Также П.Климкин и М.Джанелидзе осудили агрессивную политику Российской Федерации, которая грубо нарушает международное право и создает угрозы международной безопасности.

"Стороны подтвердили приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - сказано в сообщении МИД.

На 22 июля приходится 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией.