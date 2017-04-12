Политика

14:00 12.04.2017

Саакашвили инициирует сооружение стены, чтобы отгородиться от оккупированной части Донбасса

Экс-глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили выступает за сооружение стены, которая отделила бы оккупированную часть Донбасса от остальной территории Украины.

"Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую) и временно отгородиться от оккупированной части Донбасса, сконцентрировавшись на остальной Украине", - написал он на странице в Фейсбуке в среду.

М.Саакашвили выразил уверенность в возвращении оккупированных территорий, но "после того, как победим коррупцию и начнем быстрое развитие". "Но чтобы их вернуть быстрее, изменения в первую очередь должны произойти в Киеве", - считает политик.

Как сообщалось, в сентябре 2014 года бывший на то время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о начале проекта "Стена" – сооружении фортификационного сооружения на границе с РФ.

По информации Государственной пограничной службы Украины, на обустройство госграницы Украины с РФ в 2016 году потрачено 120 млн грн из 200 млн грн, предусмотренных бюджетом.

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