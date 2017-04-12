Харьковский апелляционный админсуд оставил в силе решение о лишении российского сенатора Шишкина звания почетного гражданина города

Член Совета Федерации России, член комитета Совета Российской Федерации по обороне и безопасности Александр Шишкин больше не является почетным гражданином Харькова.

"Харьковский апелляционный административный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений решение первой судебной инстанции об отмене решения горсовета (о присвоении звания "Почетный гражданин Харькова" - ИФ). С сегодняшнего дня российский сенатор А.Шишкин больше не носит звание "почетного харьковчанина", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 6 августа 2014 г. Харьковский горсовет большинством голосов присвоил звание "Почетный гражданин Харькова" восьмерым лицам, в числе которых двое граждан РФ - председатель совета директоров ОАО "МосСитиГрупп" (MOS CITY GROUP) Павел Фукс и член комитета Совета Российской Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Александр Шишкин. (кандидатуры обоих были внесены Украинской православной церковью Московского патриархата). Против этих двух кандидатур категорически выступили депутаты фракции "Батькивщина". "За" список почетных граждан Харькова из 8 кандидатур проголосовали 73 депутата, "против" - 14, воздержались - 3.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Верховной Рады принять решение по действиям Харьковского горсовета, присвоившего звание почетного гражданина члену Совфеда РФ Шишкину.

Прокурор Харькова подготовил административный иск в Харьковский окружной административный суд о признании незаконным и отмене решения горсовета от 28 августа 2014 г. Харьковский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил административный иск прокурора Харькова о присвоении звания "Почетный гражданин Харькова" члену комитета Совета Российской Федерации по обороне и безопасности Александру Шишкину.

Однако горсовет обжаловал решение суда первой инстанции и добился его отмены. При рассмотрении дела в Верховном административном суде была изменена подсудность и его направили для нового рассмотрения в Дзержинский райсуд Харькова.

7 марта 2017г. Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил иск прокуратуры и лишил А.Шишкина звания "Почетный гражданин Харькова". Харьковский горсовет подал апелляционную жалобу.

В сентябре 2015г. А.Шишкин был включен в список граждан РФ, в отношении которых Украина ввел санкции, в т.ч. и запрет на въезд.

26 декабря 2016г. городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что вопрос о том, достоин ли А.Шишкин оставаться почетным гражданином Харькова, должен решать горсовет.

"Я слышал разные версии отмены звания "почетный гражданин" и Александру Шишкину, и Алле Александровской (экс-нардепу от КПУ, подозреваемой в сепаратизме - ИФ). Я думаю, что это вопрос сессии Харьковского городского совета", - сказал Г.Кернес журналистам.

Он отказался отвечать на вопрос, считает ли он возможным, чтобы почетным гражданином города оставался человек, поддержавший аннексию Россией Крыма. "Я оставлю свое мнение при себе", - сказал Г.Кернес.

Он также напомнил, что Украина ввела санкции против А.Шишкина уже после того, как горсовет проголосовал за присвоение ему звания "почетный гражданин Харькова".

22 февраля 2017г. Харьковский горсовет отказался поддержать предложение депутата Игоря Черняка (Самопомич) и внести в повестку вопрос о лишении А.Шишкина звания «Почетный гражданин Харькова». «За» включение вопроса проголосовали 20 депутатов, «против» - 36, воздержались - 16.