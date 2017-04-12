Бурбак требует от Парубия включить в повестку Рады законопроект о введении виз для граждан РФ

Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак требует от председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия включить в повестку парламента законопроект о введении виз для граждан Российской Федерации.

"Уважаемый господин председательствующий, обращаюсь к вам с тем, чтобы на следующей пленарной неделе в повестке дня стоял законопроект, который был инициирован депутатами "Народного фронта" о введении виз для граждан Российской Федерации. Это вопрос национальной безопасности", - сказал М.Бурбак на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

По его словам, после того, как Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима, Киев должен ввести визовый режим для граждан Российской Федерации. М.Бурбак подчеркнул, что введение виз для граждан РФ обезопасит Европу от наплыва российских шпионов.

Согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующая пленарная неделя - 16-19 мая.