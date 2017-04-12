Политика

13:29 12.04.2017

Бурбак требует от Парубия включить в повестку Рады законопроект о введении виз для граждан РФ

Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак требует от председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия включить в повестку парламента законопроект о введении виз для граждан Российской Федерации.

"Уважаемый господин председательствующий, обращаюсь к вам с тем, чтобы на следующей пленарной неделе в повестке дня стоял законопроект, который был инициирован депутатами "Народного фронта" о введении виз для граждан Российской Федерации. Это вопрос национальной безопасности", - сказал М.Бурбак на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

По его словам, после того, как Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима, Киев должен ввести визовый режим для граждан Российской Федерации. М.Бурбак подчеркнул, что введение виз для граждан РФ обезопасит Европу от наплыва российских шпионов.

Согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующая пленарная неделя - 16-19 мая.

ВАЖНОЕ

Украина будет бойкотировать Ассамблею МПС в Петербурге – А.Порошенко

Рада отклонила законопроект о Конституционном суде

Киев заявляет о поддержке инициатив Польши по усилению центральной Европы

Вашингтон не допустит пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии - Тиллерсон в разговоре с Порошенко

Спикеры парламентов стран Карпатского региона встретятся в июне в Трускавце - Парубий

ПОСЛЕДНЕЕ

Могерини приедет в Москву 24 апреля обсуждать отношения РФ-ЕС, Украину, Сирию, Ливию, Ирак

Кабмин одобрил законопроект об отмене действия принятых в советское время законов и других актов

Каждый пятый украинец на юго-востоке поддерживает автономию Донбасса - опрос

"Наш край" требует немедленно осовременить пенсии

Гройсман привітав працівників ракетно-космічної галузі України з професійним святом, визнав проблему з недофінансуванням галузі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
письменные столы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА