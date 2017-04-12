Экс-глава МЭРТ Украины Абромавичус рассчитывает на новый призыв технократов во власть

Айварас Абромавичус, возглавлявший Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) в 2014-2015 гг., недавно отказался от предложения занять пост министра в новом правительстве Литвы в расчете на продолжение реформаторской работы в Украине.

"Новоизбранный премьер Литвы (Саулюс Сквернялис – ИФ), который сейчас самый популярный политик в стране с рейтингом около 80%, предложил мне: Айварас, иди работать в правительство министром. Но я ему сказал, что у меня есть еще незаконченные дела в Украине", – сказал А.Абромавичус агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что помогал партии Союз Отечества - Литовские христианские демократы на прошедших осенью 2016 года в Литве выборах, на которых она получила лучший результат за 20 лет и победила по партийным спискам. Однако с учетом мажоритарных округов наибольшее количество мест в Сейме получил Союз крестьян и зеленых, имевший в предыдущем составе парламента лишь одно место, который и сформировал новый Кабинет министров.

"Я сказал, что могу приезжать и помогать в реформе и реструктуризации государственных компаний", – отметил А.Абромавичус.

По его словам, в Литве сейчас также идет разговор о централизации функции по управлению госкомпаниями и создании холдинговой компании, поэтому в случае создания такой компании он мог бы помогать через наблюдательный совет.

"У меня намерений переезжать в Литву не было, я там не живу 24 года. Но я хотел бы помочь Литве, так как там тоже есть свои проблемы, связанные с демографией, оттоком населения, недостаточно быстрым сближением стандартов жизни с западными странами", – подчеркнул экс-глава МЭРТ Украины. Он уточнил, что наличие большого числа рейсов из Украины в Вильнюс и короткий срок перелета позволяют совмещать такие обязанности.

В отношении своих планов в Украине А.Абромавичус указал, что хотел бы весте с единомышленниками продолжить начатые реформы, которые еще не завершены.

"Мы все, что планировали сделать, еще не сделали. Я и многие мои единомышленникы как раз и думают над тем, в каком виде можно это сделать, если появится такая возможность", – сказал он.

Экс-министр отметил, что было уже несколько встреч в различных форматах, например, "Ночь реформаторов", на которых обсуждались итоги работы технократов во власти.

"Думаю, что запрос общества на технократов остается. Мы на самом деле показали, что можем без какой-то политической ангажированности, без коррупционной составляющей делать важные вещи. Ждем подходящего момента", – считает А.Абромавичус.

По его словам, в настоящее время идет процесс поиска формата, в каком формате такая команда единомышленников, накопившая опыт реформ в Украине, могла бы объединиться и помочь в реформировании страны.

"Возможно, как кадровый ресурс, который может использовать какая-то политическая партия или движение… Я думаю, что в ближайшее месяц–два ситуация может проясниться", – сказал экс-глава МЭРТ Украины.