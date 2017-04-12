Четверть опрошенных жителей юго-востока Украины хотят в ЕС, чуть более 10% - в НАТО

Каждый четвертый житель востока и юга Украины хочет в Европейский Союз и только 13% - в НАТО.

Согласно данным социологического опроса компании GfK, каждый четвертый (26%) житель этих регионов видит будущее Украины в ЕС, в то время как только 14% хотят, чтобы Украина стала частью Таможенного союза.

Наибольшее число приверженцев ЕС в Днепропетровской обл. (35%) и Херсонской обл. (32%), а Таможенного союза - в Одесской обл. (22%).

Среди опрошенных только 13% видят будущее Украинского государства в НАТО. Наибольшую поддержку Альянса выразили жители Николаевской (19%) и Запорожской обл. (19%), тогда как наименьшую - на подконтрольной украинской власти территории Донецкой обл. (4%).

Согласно данным опроса, большая часть опрошенных жителей юго-востока (41%) считают, что Украина должна стать нейтральным государством, 10% респондентов считают, что во внешней политике Украина должна стремиться ближе стать с Россией, 22% - с Европой.

Опрос проводился компанией GfK на заказ Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы повышения уверенности (UCBI) и USAID в январе-марте 2017 года в восьми областях востока и юга Украины (Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, территории Донецкой и Луганской областей, которые контролируются правительством Украины). Всего опрошено 15103 респондента. Теоретичная погрешность всей выборки не превышает 1% и 2,5% для каждой области с вероятностью 0,95.