Политика

08:58 12.04.2017

Китай выступает за решение проблемы КНДР мирным путем и против вооруженного вмешательства - Си Цзиньпин

Китайская сторона выступает за мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове исключительно политическими средствами, подтвердил в среду принципиальную позицию Пекина председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай поддерживает идею денуклеаризации Корейского полуострова и решительно выступает за сохранение мира и стабильности в этом районе, за мирное решение проблемы", - заявил он в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом, сообщают китайские СМИ.

Китайский руководитель отметил, что готов к постоянным контактам с Вашингтоном по этому вопросу.

Си Цзиньпин также сказал, что "Китай считает неприемлемым применении химического оружия в Сирии", однако считает, что сирийский кризис "должен быть урегулирован политическими средствами". Он также высказался в пользу единства СБ ООН по сирийской проблеме.

Как отмечают наблюдатели, северокорейский вопрос вызывает обеспокоенность в Пекине, особенно после того, как США направили в район Корейского полуострова ударную авианосную группировку ВМС во главе с авианосцем "Карл Винсон".

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