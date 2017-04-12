Гройсман ожидает визита в Украину премьеров Венгрии и Чехии во II половине 2017г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает визита в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Чехии Богуслава Соботки во II-й половине 2017 года.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, в ходе встречи с главами МИД Чехии, Венгрии и Словакии В.Гройсман поблагодарил их за поддержку Украины в евроинтеграционных стремлениях и в отстаивании территориальной целостности, осуждение агрессии со стороны России.

Он также отметил, что ожидает визит премьер-министров Венгрии и Чехии в Украину во второй половине 2017 года.