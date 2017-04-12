Политика

07:57 12.04.2017

Гройсман ожидает визита в Украину премьеров Венгрии и Чехии во II половине 2017г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает визита в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Чехии Богуслава Соботки во II-й половине 2017 года.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, в ходе встречи с главами МИД Чехии, Венгрии и Словакии В.Гройсман поблагодарил их за поддержку Украины в евроинтеграционных стремлениях и в отстаивании территориальной целостности, осуждение агрессии со стороны России.

Он также отметил, что ожидает визит премьер-министров Венгрии и Чехии в Украину во второй половине 2017 года.

ВАЖНОЕ

Украина будет бойкотировать Ассамблею МПС в Петербурге – А.Порошенко

Рада отклонила законопроект о Конституционном суде

Киев заявляет о поддержке инициатив Польши по усилению центральной Европы

Вашингтон не допустит пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии - Тиллерсон в разговоре с Порошенко

Спикеры парламентов стран Карпатского региона встретятся в июне в Трускавце - Парубий

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай выступает за решение проблемы КНДР мирным путем и против вооруженного вмешательства - Си Цзиньпин

Порошенко обсудил с главами МИД Венгрии, Чехии и Словакии сохранение санкций против РФ и взаимодействие в рамках НАТО

Трамп подписал акт о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Черногории в НАТО

Кабмин Гройсмана "непотопляем", так как у коалиции нет голосов для назначения нового правительства – Левочкин

Британский премьер против участия Лондона в ударах по Сирии, в отличие от министров обороны и иностранных дел

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5788.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА