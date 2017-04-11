Порошенко обсудил с главами МИД Венгрии, Чехии и Словакии сохранение санкций против РФ и взаимодействие в рамках НАТО

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главами министерств иностранных дел Венгрии, Чехии и Словакии важность сохранения санкций Европейского Союза против России и расширение взаимодействия в рамках НАТО.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, П.Порошенко во вторник в Киеве провел встречу с министрами иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, Венгрии Петером Сийярто и Чехии Любомиром Заоралеком, в ходе которой стороны обсудили ход имплементации Минских договоренностей и развитие событий на Донбассе.

"Речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках Минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.

В контексте европейской проблематики руководители внешнеполитических ведомств Словакии, Чехии и Венгрии выразили поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины.

"Собеседники приветствовали одобрение Европейским парламентом резолюции относительно отмены визового режима для украинцев", - отметили в пресс-службе.

Отдельное внимание было уделено расширению взаимодействия в рамках НАТО и регионального сотрудничества Украины со странами "Вышеградской четверки", председательство в которой с 1 июля 2017 года берет на себя Венгрия.