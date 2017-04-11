Кабмин Гройсмана "непотопляем", так как у коалиции нет голосов для назначения нового правительства – Левочкин

Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом будет работать еще продолжительное время, поскольку у коалиции нет необходимого большинства голосов для назначения нового состава правительства, считает заместитель главы фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин.

"Это (Кабинет министров – ИФ) абсолютно непотопляемая вещь в нынешних условиях, потому что такие игры власть, коалиция в Раде могут себе позволить лишь в случае, когда у них есть 226. Когда нет 226 – премьер будет сидеть вечно, потому что они будут колебаться и бояться потерять власть", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Вместе с тем, С.Левочкин высказал мнение, что назначение нового главы Национального банка Украины после отставки Валерии Гонтаревой не изменит ситуацию в банковско-финансовой сфере страны, потому что менять нужно в целом экономическую политику государства.

"Это (смена главы Нацбанка – ИФ) ни к чему не приведет. Я к этому отношусь очень скептически, как к самой главе Национального банка, которая на своей должности проработала несколько лет, так и к возможным преемникам", - сказал народный депутат.