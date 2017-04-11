Киев заявляет о поддержке инициатив Польши по усилению центральной Европы

Украинская сторона заявляет о поддержке инициатив Польши, направленных на усиление роли стран центральной и восточной Европы.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, об этом речь шла на XXVI заседании Консультационного комитета президентов Украины и Польши под председательством замглавы Администрации президента Украины Константина Елисеева и государственного секретаря - руководителя канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, которая состоялась в Киеве во вторник.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству по линии "Адриатика - Балтика - Черное море".

Стороны также обсудили дальнейшую поддержку со стороны Польши в вопросе введения безвизового режима между Украиной и ЕС и углубления сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

Стороны отметили важность сохранения режима экономических санкций против РФ до полного выполнения взятых ею на себя обязательств в рамках Минского процесса и полного восстановления территориальной целостности Украины. Была достигнута договоренность о дальнейшей координации усилий для консолидации международного сообщества и предоставления Украине практической поддержки в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности.

Участники заседания решительно осудили вооруженное нападение на Генеральное консульство Польши в Луцке в конце марта. Украинская сторона сообщила польской о мерах по скорейшему расследованию инцидента. "Стороны пришли к согласию, что подобные провокации никоим образом не должны отразиться на дружеских партнерских отношениях между Украиной и Республикой Польша", - говорится в сообщении.

К.Елисеев и К.Щерский обсудили проект Дорожной карты по вопросам примирения украинского и польского народов и договорились подготовить ее к подписанию президентами Украины и Польши в ближайшее время. "Основная цель этого документа - обеспечение конструктивного характера двустороннего диалога и содействия процессу понимания между двумя народами для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено вопросу создания украинско-польского Центра добрососедства.

Стороны отметили важность избегать политизации вопросов исторического прошлого двух народов и сосредоточения внимания общественности обоих стран на положительных примерах в истории украинско-польских взаимоотношений.