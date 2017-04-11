Британский премьер против участия Лондона в ударах по Сирии, в отличие от министров обороны и иностранных дел

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает против участия ее страны в возможных дальнейших ударах по Сирии, что стало причиной ожесточенных споров в британском правительстве, сообщает во вторник британская The Sun со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в то время как Т.Мэй хочет удержать Великобританию от участия в какой-либо военной конфронтации, глава МИД Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон, напротив, выступают за удары по Сирии. При этом как премьер, так и ее министры согласны с необходимостью как можно теснее работать с США по сирийскому вопросу.

По данным газеты, сдержанная реакция Т.Мэй на ракетный удар США по Сирии вызвала у Б.Джонсона сомнения в том, что премьер поддержит его линию поведения на планировавшихся переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "В итоге Б.Джонсон предпочел отменить визит в Москву", - отмечается в статье.

"Премьер-министр дала понять, что она не хотела бы видеть Бориса на переднем крае любого бряцания оружия перед Москвой. Она думает, что это - задача США, а не Британии", - приводит The Sun слова дипломатического источника.

"Борис поехал бы, если бы чувствовал, что у него есть поддержка Терезы. Он ее не почувствовал", - отметил собеседник газеты, добавив, что отмена визита вызвала большое недовольство в Форин-офисе, так как дипломаты потратили около месяца на подготовку поездки в РФ.

Издание отмечает, что Т.Мэй обсудила с американским президентом Дональдом Трампом удар по Сирии почти через четыре дня после проведения этой операции. При этом стороны согласились, что после силовой акции США открылось "окно возможностей", чтобы убедить российское руководство отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада.

В то же время, как отмечает The Sun, Т.Мэй до сих пор публично не прокомментировала удар США, что вызвало недовольство некоторых ее министров.