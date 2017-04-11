Вашингтон не допустит пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии - Тиллерсон в разговоре с Порошенко

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон накануне американо-российских переговоров в Москве отметил в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко недопустимость пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии.

"Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии", - сообщает пресс-служба президента Украины во вторник.

Согласно сообщению, госсекретарь Р.Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности, важность обеспечения режима прекращения огня.

В свою очередь президент Украины П.Порошенко поблагодарил собеседника за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и непризнание аннексии Крыма.

"Петр Порошенко также подчеркнул, что сегодня Украина и США вместе защищают демократические ценности, которые объединяют наши страны, поэтому санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины", - сообщили в пресс-службе.

Собеседники также договорились продолжить двусторонние консультации после визита Р.Тиллерсона в Москву.