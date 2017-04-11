Спикеры парламентов стран Карпатского региона встретятся в июне в Трускавце - Парубий

Главы парламентов стран Карпатского региона (Украина, Румыния, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) соберутся на встречу в Трускавце в июне, чтобы обсудить региональное сотрудничество, заявляет председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Мы видим, что есть потенциал в этом сотрудничестве, которое может сделать нас ближе и понятнее. В конце июня в Трускавце мы проводим встречу. И будут приглашены главы парламентов всех стран, которые входят в Карпатский регион, что бы мы совместно обсудили и составили план по модернизации этого региона", - сказал А.Парубий на встрече с министрами иностранных дел Словакии, Венгрии и Чехии во вторник в Киеве.

Спикер украинского парламента отметил, что видит большой потенциал в региональном сотрудничестве стран Карпатского региона, а также создание совместной инфраструктурной программы.

Как сообщалось, в 2016 году маршалок Сейма Польши Марек Кухчинский заявил, что страны Карпатского региона должны усилить сотрудничество для развития инфраструктуры и улучшения экономической ситуации в регионе. По его словам, планируется предложить сформировать межпарламентскую ассамблею в формате четырех стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) и еще двух соседних стран Карпатского региона – Румынии и Украины. "Мы ходим предложить нашим коллегам из Чехии, Венгрии создать совместную ассамблею с Украиной, Румынией не только в формате четырех стран", - сказал он.

М.Кухчинский подчеркнул, что такое сотрудничество между парламентами должно стать сильным инструментом для влияния на НАТО, другие страны, в частности, в РФ с тем, чтобы она прекратила агрессию против Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг похвалил инициативу возможного участия в "Вышеградской группе" Украины и Румынии. "Я приветствую то, что разные страны НАТО сотрудничают в разных рамках. НАТО рекомендует странам-членам объединяться, работать вместе, обеспечивать оперативную совместимость, а также создавать концепцию рамочных государств", - сказал он.