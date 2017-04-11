"Батькивщина" " не будет голосовать за законопроект о КС в случае непринятия их поправок – Власенко

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за законопроект о Конституционном суде Украины, если парламент не поддержит поправки, существенно изменяющие его содержание, заявляет народный депутат от этой фракции Сергей Власенко.

"Депутаты фракции "Батькивщина" подготовили ряд поправок, чтобы исправить очевидные несуразицы этого закона, но, к сожалению, сессионный зал не поддерживает эти поправки... Если наши поправки не будут приняты, мы не будем голосовать за этот закон, мы не будем помогать Петру Порошенко (президенту Украины - ИФ) узурпировать власть и узурпировать контроль над Конституционным судом Украины", - сказал С.Власенко на брифинге во вторник.

По словам депутата, если закон будет принят без предложенных "Батькивщиной" поправок, то Конституционный суд не сможет восстановить к себе доверие граждан. Он отметил, что "из независимого органа юстиции Конституционный суд превратится в вещь в себе" и останется "судом "чего изволите".

Он также подверг критике нормы законопроекта, которые вносят изменения "в абсолютно другие законы", такие как закон "О нотариате", закон "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" (в части процедур его назначения).

"Это абсолютно недопустимо. Таким образом пытаются мошенническим способом протянуть изменения в другие законы", - считает С.Власенко.