Посол Китая презентовал журнал, посвященный 25-летию дипотношений с Украиной

Посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вей отмечает, что встреча президента Украины Петра Порошенко и председателя КНР Си Цзиньпина в январе этого года в Давосе дала сигнал для дальнейшего развития украинско-китайских отношений.

"Холодная зима уже прошла и сейчас мы приветствует энергичную весну так же, как и на обложке специального выпуска этого журнала запечатлена встреча глав наших государства в Давосе, что указывает направление дальнейшему развитию отношений между Украиной и Китаем", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, посвященной презентации спецномера журнала "Украина – Китай", приуроченного 25-летию установления дипломатических отношений между странами.

"Я надеюсь, что представители всех кругов, которые прилагают усилия для развития этих отношений, получат этот сигнал, воспользуются этой возможностью, чтобы дальше продвигать развитие отношений между странами в новом году", - добавил посол.

Он отметил, что это номер журнала является очень содержательным и содержит обзор всей 25-летний истории украинско-китайских отношений.

Ду Вей также сообщил, что с 24 по 30 апреля в "Украинском доме" будет проходить неделя культурного обмена между Китаем и Украиной. "На этом мероприятии будет продемонстрирована традиционная китайская культура: шелк, фарфор, медицина, произведения искусства, музыка. Будет также организован бизнес-форум", - рассказал он.

Заместитель секретаря СНБО Украины Александр Литвиненко отметил, что сейчас для Украины взаимодействие с Китаем становится очень важным. "Возможно, одним из наиболее важных направлений для реализации потенциала украинско-китайских отношений, стратегического партнерства между странами является создание действенной инфраструктуры обеспечения этих отношений, создание действенных институтов, которые позволят реализовывать существующий потенциал, даже несмотря на меняющиеся обстоятельства", - считает он.

Журнал "Украина – Китай" является совместным изданием Института востоковедения им. А.Крымского НАН Украины и Украинской ассоциации китаеведов, выходит с 1999 года. С 2017 года журнал станет периодическим.

В спецномере представлен широкий спектр мнений об истории и современном состоянии украинско-китайских отношений