Политика

15:33 11.04.2017

СБУ не контролирует деятельность представителей партий и общественных объединений

Сотрудники Службы безопасности Украины не предпринимают меры по контролю деятельности представителей политических партий и общественных объединений, отмечает спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с последними заявлениями Шабунина (руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина – ИФ). Подчеркиваю, что СБУ не осуществляет никаких мероприятий по контролю за деятельностью представителей политических партий и общественных объединений", - написала спикер спецслужбы во вторник на своей страничке в Фейсбук.

Она добавила: "У наших сотрудников есть достаточно много задач и вызовов по противодействию внешним и внутренним угрозам государственной безопасности. У них нет времени, желания и правовых оснований организовывать "перфомансы" для отдельных амбициозных политиков и общественных деятелей, которые таким способом пытаются привлечь внимание к собственным персонам и поднять рейтинги".

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в воскресенье, 9 апреля, якобы сотрудники СБУ организовали под домом В.Шабунина провокацию с заказной "акцией протеста", которая могла бы быть местью В.Шабунину и "Центру борьбы с коррупцией" "за борьбу с СБУ относительно е-деклараций ее сотрудников".

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