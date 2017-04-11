Словакия поддерживает Минские соглашения и нормандский формат

Министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак (Miroslav Lajčák) выразил полную поддержку Минским соглашениям и "нормандской четверке" (Украина, Франция, Германия, Россия) в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы поддерживаем Минские соглашения и нормандский формат как главную площадку. Нет особого прогресса в нормандском формате, и мы говорили о том, как можем помочь нормандской группе начать полную имплементацию Минских соглашений.... Минские соглашения - это единственный план, который есть", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Чехии и Венгрии во вторник в Киеве.

М.Лайчак выразил твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. "Позиция мирового сообщества ясна и едина - непризнание оккупации Крыма, а также в осуществлении давления на Россию", - уточнил он.

Министр также выразил надежду на скорейшее получение Украиной безвизового режима, преимущества которого смогут оценить не только туристы, но и предприниматели. Он также рассказал, что на встрече министры обсудили ситуацию на Донбассе и прогресс реформ, в частности, антикоррупционной.