Климкин выступает за активизацию усилий с ЕС по противодействию российской пропаганде

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым прилагать больше совместных усилий с Европейским Союзом для противодействия российской пропаганде.

"Это о российской пропаганде и нетрадиционной войне против всего пространства ЕС. Здесь, и это безусловно, моя позиция - нужно делать больше в плане того, как противостоять российской пропаганде, созданию фейковых новостей", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами МИД Венгрии, Чехии и Словакии во вторник Киеве.

По словам П.Климкина, Россия тратит огромные деньги, создавая "параллельные реальности".

"Одна из позиций, которую мы обсуждали, - это наше взаимодействие с пространством ЕС. StratCom (Центр стратегических коммуникаций НАТО - ИФ) и мы очень хорошо с ним сотрудничаем. …Но дело в том, как противостоять российской пропаганде. И это очень важно и для всего Восточного партнерства, и мы обсудим эту позицию завтра", - добавил глава МИД.

"Позднее сегодня мы отправляемся в Варшаву, чтобы принять участие во встрече министров "Вышеградской четверки" и Восточного партнерства. Там мы будем обсуждать то, как привнести в инициативу Восточного партнерства возможность для стран, желающих присоединения к европейскому проекту", - рассказал министр.

П.Климкин отметил, что эта встреча станет хорошим механизмом для усиления партнерства между странами, а также поддержку для тех стран, которые идут по пути европейской интеграции.

Как сообщалось, 12 апреля глава МИД Украины П.Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).