Политика

14:52 11.04.2017

Главы МИД G7 считают РФ способной помочь в разрешении конфликта в Сирии, призывают ее повлиять на Асада

Главы МИД стран G7 заявили, что у России есть потенциал для решения сирийского конфликта, сообщило во вторник агентство "Блумберг" со ссылкой на коммюнике министров по итогам переговоров в Лукке (Италия).

"У России есть потенциал для того, чтобы помочь в решении конфликта, сделать Сирию стабильной и единой, а также - для того, чтобы победить ИГ и терроризм", - отмечается в документе.

Кроме того, в G7 призывают РФ в рамках усилий по урегулированию кризиса повлиять на президента Сирии Башара Асада.

"Россия должна использовать свое влияние на сирийский режим, чтобы положить конец конфликту, начиная с вопроса о соблюдении перемирия и обеспечения большего доступа гуманитарных организаций (в Сирию - ИФ). Также речь идет о том, чтобы Россия всерьез участвовала в политическом переговорном процессе под эгидой ООН", - считают министры иностранных дел G7.

"Если Россия готова использовать свое влияние, то мы готовы работать с ней, чтобы решить сирийский конфликт", - подытожили главы МИД.

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