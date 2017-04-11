Политика

13:59 11.04.2017

Чехия поддерживает санкции против РФ до полного выполнения Минска

Чехия выступает за сохранение санкций в отношении РФ до полного выполнения Минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины, заявляет министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек (Lubomír Zaorálek).

"Республика Чехия поддерживает санкционный режим до полного выполнения Минских соглашений. Наши санкции привязаны к незаконной аннексии Крыма и применению силы после этого", - сказал Л.Заоралек на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Словакии и Венгрии во вторник в Киеве.

По его словам, военная угроза, которой подвергается Украина в течение уже трех лет, является также угрозой для мира и безопасности в Европе. "Со времен холодной войны европейская безопасность еще не подверглась такой угрозе, как сейчас", - подчеркнул министр.

Л.Заоралек также отметил важность борьбы с коррупцией в Украине, а также продолжение процесса реформ.

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