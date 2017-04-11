Политика

13:57 11.04.2017

ФРГ и ряд других стран ЕС заблокировали британскую идею о новых санкциях протии РФ

Германия вместе с рядом других стран ЕС заблокировали идею главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о введении дополнительных санкций против РФ в связи с событиями в Сирии, пишет во вторник сайт британской газеты Daily Mail.

"Германия и некоторые другие страны ЕС не хотели принимать ответные меры, настаивая на том, что нужно сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибло множество мирных жителей", - отмечает издание.

Газета напоминает, что в итоге на саммите глав МИД стран G7 в Италии во вторник не было принято решения о новых санкциях.

В свою очередь, глава итальянского МИД Анджелино Альфано, по сообщению римских СМИ, пояснил, что саммит в Лукке в принципе не мог принять решение о санкциях, так как "не является органом, занимающимся такими вопросами".

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