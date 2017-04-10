Политика

18:16 10.04.2017

Порошенко поблагодарил Шульца за вклад в предоставление ЕС безвиза для украинцев

Президент Украины Петр Порошенко в телефонной беседе поблагодарил председателя Социал-демократической партии Германии, бывшего президента Европейского парламента Мартина Шульца за значительный вклад в решение вопроса введения безвизового режима для украинцев.

"Глава государства поблагодарил Мартина Шульца за значительный личный вклад в должности президента Европейского парламента в решение вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства в понедельник.

Как сообщалось, 6 апреля депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали предоставление Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

П.Порошенко заявил, что уже в ближайшее время ожидает позитивного решения Совета Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима с ЕС.

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