Политика

17:54 10.04.2017

Страны G7 рассматривают возможность введения новых санкций против российских военных из-за Сирии

Глава британского Форин-офиса Борис Джонсон заявил в понедельник, что главы МИД стран G7 изучают возможность введения новых санкций против России в связи с поддержкой Москвой президента Сирии Башара Асада, сообщило в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, Б.Джонсон заявил в итальянской Лукке, что в понедельник и вторник "будет обсуждаться возможность дальнейших санкций, безусловно, в отношении некоторых сирийских военных лиц, и в связи с этим, в отношении некоторых российских военных лиц".

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