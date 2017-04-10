Гонтарева сделала все самое сложное, что от нее требовалась – И.Луценко

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде, народный депутат фракции БПП Ирина Луценко отмечает, что подавшая заявление об отставке с поста главы Национального банка Украины Валерия Гонтарева сделала самую тяжелую работу, которая от нее требовалась во время пребывания в должности.

"Мы заявляли ранее, что работа Валерии Гонтаревой в должности главы НБУ считается фракцией, президентом, коалицией, правительством безупречной. Она сделала самую тяжелую работу, которая требовалась от нее в этот период", - сказала И.Луценко во время пресс-брифинга в парламенте в понедельник.

По ее словам, во время пребывания в должности главы НБУ В.Гонтарева очистила банковскую систему, из которой было выведено 87 "карманных банков", через которые выводились за рубеж в оффшоры средства, были выданы под низкую ликвидность кредиты и т.д. "Это, фактически, были конвертационные банки, через которые отмывались средства", - отметила представитель президента.

Кроме того, И.Луценко подчеркнула, что за два года В.Гонтарева остановила гиперинфляцию, в которой находилась украинская экономика последние два года. "Вы помните, что инфляция доходила до 43%. Результатом ее деятельности является то, что Украину финансирует Всемирный банк. Украина с 139 места перешла на 80 место по понятию"Doing Business" - легкое ведение бизнеса, создание соответствующей инвестиционной ситуации в стране", - отметила представитель президента.

Она также отметила, что при В.Гонтаревой Украина получила три транша МВФ – в размере $5, 1,7 и 1 млрд. "Это означает, что этот фонд и другие инвестиционные институты мира считают работу НБУ достаточной и убедительной. На сегодняшний день Гонтарева своими решениями подготовила ситуацию до такого состояния, что в ближайший период может быть получен еще один транш МВФ – $5,4 млрд. В 2018 году $2,9 млрд нужно будет выплатить по внешним заимствованиям. Подготовленная и сделанная Гонтаревой работа безупречна", - подчеркнула И.Луценко.

При этом она отметила, что не знает, какие кандидатуры будут рассмотрены на должность главы НБУ. "Сейчас о других кандидатуры неизвестно, за президентом будет последнее слово", - сказала представитель главы государства в парламенте.

Как сообщалось, ранее в понедельник В.Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке с поста главы НБУ по собственному желанию с 10 мая, других изменений в правлении НБУ пока не планируется.