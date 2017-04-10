Политика

14:23 10.04.2017

Оценка работы правительства будет зависеть от отчета работы министерств – И.Луценко

Оценка работы украинского правительства будет зависеть от отчета работы отдельных министерств, считает представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде, народный депутат фракции БПП Ирина Луценко.

"Комитеты Верховной Рады уже определяться с каждый профильным министерством, будет сформировано общее мнение о Кабинете министров в целом - удовлетворяет ли его работа, по каким направлениям, какие министерства пробуксовывают, какие министерства показали опережение в своей работе... И когда будет сделана по комитетам комплексна оценка после этого парламент определиться что делать с правительством", - сказала И.Луценко журналистам в понедельник в Киеве.

"Сегодня работа по отчету правительства идет в комитетах Верховной Рады. Каждый министр который работает с профильным комитетом проходит такой отчет предварительно в каждом комитете", - рассказала она.

И.Луценко она подчеркнула, что оценка работы правительства будет зависеть от оценки работы каждого министерства и министра.

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