И.Луценко: о кандидатурах на пост главы НБУ ничего не известно

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде, народный депутат фракции БПП Ирина Луценко не знает, какие кандидатуры будут рассмотрены на должность главы Национального банка Украины.

"Я думаю, что президент обязательно рассмотрит ее (Валерии Гонтаревой – ИФ) заявление (об отставке – ИФ)... Последнее слово будет за президентом Украины", - сказала И.Луценко журналистам в понедельник в Киеве.

По словам парламентария, ей не известно, какие кандидатуры будут рассмотрены на должность главы НБУ. "Неизвестно о других кандидатурах", - сказала И.Луценко.

Как сообщалось, ранее в понедельник В.Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке с поста главы НБУ по собственному желанию с 10 мая, других изменений в правлении НБУ пока не планируется.