Политика

13:37 10.04.2017

Правительство своевременно подало в Раду отчет о своей работе и готово к дискуссии - Кубив

Кабинет министров Украины своевременно подал в Верховную Раду Украины годовой отчет о своей работе и готов обсуждать приоритеты на 2017 год, заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли- Украины Степан Кубив.

"Правительство подало в год своей работы относительно отчета по регламенту. Мы абсолютно готовы к дискуссиям, проходят широкие дискуссии, как в стенах правительства, так и в комитетах, где обсуждаются соответственно вопросы дискуссионные и приоритетные на этот год", - С.Кубив в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в Киеве в понедельник.

Он подчеркнула, что "правительство и далее будет конструктивно работать с Верховной Радой".

Как сообщалось, 7 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил, что 15 февраля Кабмин подал отчет правительства в парламент, и заявил, что оснований для отставки правительства нет.

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